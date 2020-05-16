منافسة بين مصنعي السجائر لإيجاد لقاح لكورونا من أوراق التبغ

قالت شركة التبغ البريطانية " بريتش أمريكان توباكو" إنها جاهزة لبدء الاختبارات البشرية للقاح تطوره ضد فيروس كورونا يعتمد على استخدام بروتينات مستخرجة من أوراق التبغ.

وذكرت الشركة، التي تعرف اختصارا بـ"بات" وتعد من أكبر الشركات المصنعة للسجائر في العالم وصاحبة علامة السجائر "لاكي سترايك" الشهيرة، إن التجارب ما قبل السريرية أظهرت استجابة مناعية إيجابية لهذا اللقاح، وذلك بحسب بيان نشرته وسائل إعلام.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من التجارب البشرية قد تتم وفقا لتوقعاتها في أواخر يونيو/ حزيران المقبل إذ مازالت تنتظر بعد الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها.

وكانت الشركة قد كشفت عن خطط تطويرها للقاح ضد كورونا في أبريل/ نيسان، قائلة إنها قد تنتج ما يصل إلى ثلاثة ملايين جرعة أسبوعيًا إذا ما حصلت تجربتها على دعم حكومي.

يذكر أن "بات" ليست الوحيدة من مصنعي السجائر التي تقدم على ذلك، فقد سبقتها شركة "موريس إنترناشونال" المنافسة لها، إذ قالت إنها تختبر لقاحا مضاد لكورونا خاصا بها.

ويقول متخصصون وعلماء في منظمة الصحة العالمية إن تدخين السجائر يزيد خطر الإصابة بأعراض حادة لمرض "كوفيد-19".