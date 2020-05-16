"اليونيسكو" ترفض التعليق على العقوبات الأوكرانية ضد المتاحف الروسية

أعلن المكتب الصحفي لمنظمة "اليونيسكو" لوكالة "سبوتنيك" أنه لا يمكن للمنظمة التعليق على فرض أوكرانيا عقوبات على مؤسسات العلوم والثقافة الروسية.

وقال ممثل المنظمة "لسوء الحظ لا يمكنني الرد على سؤالك... أطلب منك أن تحاط علما بضرورة أن تلتزم منظمات الأمم المتحدة بضبط النفس والحياد فيما يتعلق بالدول الأعضاء فيها".

والجدير بالذكر أن أوكرانيا فرضت عقوبات لمدة ثلاث سنوات ضد المؤسسات الثقافية والعلمية في روسيا.

وتشمل قائمة العقوبات الجمعية الجغرافية الروسية، ومتحف الأرميتاج الحكومي ، ومتحف بوشكين ومعهد الآثار التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وجامعة موسكو الحكومية ومؤسسات أخرى.

وفي سياق منفصل، مدد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الجمعة، الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية لمدة ثلاث سنوات أخرى. وفقا للمرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للرئيس.

وفرضت أوكرانيا في عام 2017 عقوبات وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 133/2017 ، الذي بموجبه قام رئيس البلاد السابق بيترو بوروشنكو بتطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني بشأن العقوبات ضد الأفراد والشركات الروسية والأوكرانية، لمدة 3 سنوات بحق عدد من وسائل الإعلام الروسية، من ضمنها وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيفودنيا"، وقناتا "زفيزدا"، و"تي في تسي"، إضافة لتمديد العقوبات المفروضة ضد إدارة وكالة "روسيا سيفودنيا" متمثلة بمديرها العام دميتري كيسيليوف، ورئيسة تحرير الوكالة وشبكة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان.