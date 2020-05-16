رئيس وزراء إسبانيا يعتزم تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر

قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إنه سيطلب من البرلمان في بلاده الإذن بتمديد حالة الطوارئ، لمدة شهر، في إطار مواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وأكد سانشيز، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه "سيطلب من البرلمان الإذن بإصدار تمديد جديد لحالة الطوارئ، للمرة الخامسة والأخيرة، لمدة شهر واحد بدلًا من خمسة عشر يوما"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفرضت السلطات الإسبانية ، بداية من الرابع من مايو/ أيار الجاري، ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وقامت الحكومة بتوزيع أكثر من 14 مليون كمامة على المنظمات غير الحكومية، ونقاط المواصلات العامة، والمجالس البلدية، لمواجهة تفشي الوباء القاتل.

وطبقت إسبانيا إجراءات العزل العام للمرة الأولى في الرابع عشر من مارس/ آذار الماضي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.