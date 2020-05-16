لحظة مرعبة... أول فيديو لسقوط وتحطم المقاتلة الأمريكية رابتور "إف-22" أمس بفلوريدا

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولي التي سقطت فيها المقاتلة الأمريكية من طراز رابتور "إف-22" في ولاية فلويدا الأمريكية أمس الجمعة.

ووفقا لموقع "زفيزدا"، تم التقاط لحظة وقوع الحادث من قبل سائقي السيارات المارة بالقرب من موقع سقوط المقاتلة.

ويظهر في الفيديو، المقاتلة وهي تهوى وتفقد ارتفاعها بسرعة كبيرة في طريقها للاصطدام بالأرض، وكيف استخدم الطيار آلية القذف من الطائرة والتي ساعدت في إنقاذ حياته.

وكانت قيادة القاعدة الجوية "إيجلين" قد أعلنت صباح أمس الجمعة تحطم مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس من طراز "إف-22" في فلوريدا خلال رحلة تدريبية.

وجاء في بيان للقاعدة الجوية الأمريكية "تحطمت طائرة من طراز "إف-22" تابعة للسرب 43 المقاتل الذي يدخل ضمن الجناح المقاتل رقم 325 المتمركز حاليا في قاعدة إيجلين، حوالي الساعة 9:15 بالتوقيت المحلي".

يشار إلى أن طيار استطاع أن يقفز بالمظلة وحالته الصحية مستقرة. ونتيجة للحادث لم يصب أحد ولم يتم تدمير أي منزل على الأرض.

ولم تعلن القاعدة الجوية أسباب الحادثة، وتم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحطم المقاتلة.

الجدير بالذكر أنه توقف إنتاج المقاتلة من طراز "إف-22" في الولايات المتحدة، وتم استبدالها بمقاتلات أخرى من الجيل الخامس مثل "إف-35".