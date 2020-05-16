أمتار بسيطة فصلت عن اصطدام مقاتلة تركية مع نظيرتها اليونانية... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لقاء خطير جدا بين مقاتلة تركية ونظيرتها اليونانية، حيث كاد الاقتراب أن يحدث كارثة فوق بحر إيجه.

ويظهر الفيديو اقتراب المقاتلة التركية من طراز "إف-16" من المقاتلة اليونانية لدرجة أن قائد الطائرة استطاع رؤية فتحات الطائرة التركية.

وكان يمكن للمناورة الخطيرة أن تتسبب في فقدان توازن المقاتلة اليونانية وحدوث كارثة لا يحمد عقباها.

وعلى الرغم من أن الحادثة وقعت في مارس الماضي، إلا أن الجهات العسكرية المختصة لدى كلا البلدين لم يدلوا بأي تصريحات رسمية حول الحادثة.