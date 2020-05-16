ترامب: ننظر في إعادة 10% من تمويل "الصحة العالمية"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه ينظر في إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية بنسبة 10% مما كانت تقدمه الولايات المتحدة سابقاً.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن ترامب قوله بأن هناك عدة مقترحات للتعامل مع منظمة الصحة العالمية ولا يوجد قرار نهائي بعد.

ترامب يعلن أنه ينظر في إعادة تمويل منظمة الصحة العالمية بنسبة 10% مما كانت تقدمه الولايات المتحدة سابقا — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) May 16, 2020

في سياق متصل، ذكرت فوكس نيوز، أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.

وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/ نيسان، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.