يوم "الزحف" البريطاني... ملايين من "عشاق الشمس" يتحدون كورونا

استفاقت الشرطة البريطانية في مدينة بريتون الساحلية على ازدحام في الطرقات نتيجة توجه السكان نحو المنتزهات في يوم العطلة الأول بعد فك إجراءات الحظر الصحي، فيما تشير إحصاءات إلى أن 15 مليون بريطاني يستعدون للتوجه للتمتع بضوء الشمس بالرغم من كل التحذيرات من تفشي عدوى كورونا.

وذكر موقع "ديلي ميل"، اليوم السبت، أن الشرطة أوقفت الكثير من الأشخاص الذين يقومون برحلات يومية متجهين إلى برايتون حيث من المتوقع أن يتحدى 15 مليون من "عشاق الشمس" كل مناشدات الحذر للاستمتاع بدرجات حرارة (70 درجة فهرنهايت).

وفي أول عطلة نهاية الأسبوع بعد تخفيف إجراءات العزل الصحي، قال الموقع إن عناصر الشرطة البريطانيين يحذرون السكان من عدم التوافد على نقاط التنزه وسط مخاوف من تفشي عدوى "كوفيد 19".

ويصادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعذ تخفيف قيود الإغلاق والحجر، حيث تحاول الحكومة إعادة تشغيل الاقتصاد البريطاني، ويشير استطلاع بريطاني إلى أن حوالي 15 مليون رحلة ترفيهية إلى المنتزهات والشواطئ ستجري اليوم وغدًا حيث سيسافر ستة بالمائة من السائقين إلى مسافة تصل إلى 30 ميلاً للوصول إلى الشاطئ، و 6 في المائة آخرين يتجهون للوصول إلى المتنزهات.