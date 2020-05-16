تركيا توجه "اتهاما خطيرا" إلى "مصر والإمارات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن خليفة حفتر (قائد الجيش الليبي في الشرق)، وداعموه باتوا أكثر عدوانية بشنهم هجمات تستهدف المدنيين من الشعب الليبي.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة " A Haber" التلفزيونية المحلية: "أصبحوا يستهدفون المدنيين، بما في ذلك المستشفيات. لما هذا العدوان؟! لأنهم بدأوا يفقدون تفوقهم في في الميدان".

وأكد أن تركيا تؤمن بأن الحل الوحيد في ليبيا هو الحل السياسي، من أجل ذلك تسعى لتحقيق وقف إطلاق النار هناك"، متابعا: "المرحلة القادمة لا بد من وقف حفتر. كما أنه يجب إيقاف الداعمين له. وعلى الناتو أن يلعب دورا هاما في هذا الصدد".

ولفت وزير الخارجية التركي، إلى أن "مصر والإمارات إلى جانب فرنسا تدعم بشكل واضح حفتر"، مبينًا أن "العداء الفرنسي لتركيا زاد بعد عملية نبع السلام في شمال سوريا".

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 16, 2020

​وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، نفى سقوط قتلى في صفوف القوات التركية في ليبيا. وقال أكار في مقابلة تلفزيونية، إن "القوات المسلحة التركية ستواصل القيام بما يجب القيام به في ليبيا، في إطار دعم الشرعية".

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن القوات التركية موجودة على الأرض في ليبيا وإنه تم قتل الكثير من الضباط والجنود الأتراك في العاصمة الليبية طربلس".