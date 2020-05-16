كمبوديا تعلن تعافي آخر مريضة بفيروس كورونا

أعلنت كمبوديا، اليوم السبت، أن الأطباء عالجوا الحالة الأخيرة المصابة بفيروس كورونا في المستشفيات، ولم تسجل البلاد إصابات جديدة في الأيام الأخيرة.

وأذاع التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة لامرأة في الـ 36 من عمرها وهي تغادر المستشفى في العاصمة بنوم بنه، اليوم السبت.

رغم ذلك، حذر مسؤولو الصحة في البلد الأسيوي من أنهم لن يخففوا القيود القائمة، ويقول وزير الصحة، مام بونهينج، إن الفحوص التي تجرى عند كل نقاط البلد الحدودية مستمرة، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

ووفقا لأرقام جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، سجلت كمبوديا 122 حالة إصابة مؤكدة بكورونا ولم يشهد البلد وقوع أي وفيات جراء العدوى.