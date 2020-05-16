فقراء فيروس كورونا بإسبانيا يصطفون في طوابير للحصول على طعام مجاني

وأنشأت رابطة بالحي بنكا للطعام ويقوم متطوعون بتسليم الفقراء الطعام والسلع الضرورية الأخرى، وقالت رابطة حي ألوتشي إن نحو 800 أسرة حصلت على مساعدات مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت يليانا وهي خادمة جاءت من رومانيا للعيش في إسبانيا "ابني معاق، لا أعمل منذ شهور، ماليا الأمر كارثة".
وقال رفاييل بايي إنه جاء في وقت سابق من العام الجاري من فنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية ولم يجد عملا. وقال لـ "رويترز "بعد وصولي بأسبوع بدأت الجائحة ولم أتمكن من الحصول على عمل".
Protest in Madrid against gov't for its coronavirus crisis management #Madrid #Protest #coronavirus #COVIDー19 #Spain pic.twitter.com/UYe8t9DBdp— The Asia Live (@theasialive) May 16, 2020
وإسبانيا واحدة من أكثر دول العالم تضررا من "كوفيد-19" بعد أن سجلت 230698 حالة إصابة وتوفي 27563 مصابا بالمرض. وتسببت جهودها للحد من انتشار الفيروس في توقف الإنتاح وزاد معدل البطالة بشكل حاد في مارس/ آذار مما رفع عدد طالبي إعانات البطالة إلى رقم قياسي بلغ 5.2 مليون شخص.
وبحسب البيانات الحكومية يعتمد سبعة ملايين شخص على الدولة من بينهم عمال موسميون وأشخاص عاجزون عن العمل بسبب المرض ويمثل العدد 30 في المئة من قوة العمل في البلاد.
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