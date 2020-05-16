إيران تكشف سبب استهدافها وفرض الحصار عليها

قال السفير الإيراني في سوريا جواد ترك ابادي، اليوم السبت، إن "الهدف من إحياء يوم القدس العالمي هو لفت انتباه المسلمين وتوجيه بوصلتهم نحو قبلتهم الأولى فلسطين، وألا يتركوها عرضة للمزايدات الدولية ولقمة سائغة للصهاينة وأعوانهم".

وأكد السفير ترك أبادي، خلال ندوة فكرية أقامتها اللجنة التحضيرية لفعاليات الذكرى الثانية والسبعين لنكبة فلسطين ويوم القدس العالمي في "مخيم جرمانا" بريف دمشق، أن "استهداف إيران وفرض الحصار الاقتصادي الجائر عليها جاء نتيجة وقوفها منذ قيام الثورة الإسلامية إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني كشف أن الإيرانيين سوف يقومون بإحياء يوم القدس عبر مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع تفاديا لنشر فيروس كورونا، مؤكدا أن التجمعات التي ستنظم هذا الأسبوع في طهران ضد إسرائيل في الذكرى السنوية ليوم القدس ستكون من خلال مسيرات بالسيارات وليس سيرا على الأقدام في الشوارع.

وتحتشد تجمعات بمناسبة يوم القدس في بلدات ومدن في أنحاء إيران وتهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني. وعادة ما يهتف المشاركون في تلك التجمعات "الموت لإسرائيل" ويحرقون العلم الإسرائيلي، ويتم تنظيممها سنويا في آخر جمعة من رمضان والتي توافق هذا العام 22 مايو/ أيار.