أمريكا تعتمد أداة فحص منزلية لفيروس كورونا

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، السبت، استعمال أداة من شأنها زيادة عدد الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وتقوم الأداة الصغيرة بجمع العينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص "كوفيد 19" والذي سيعمل على تسريع وتيرة الفحوصات المنفذة في البلاد.

وتعتبر الأداة الجديدة من أوائل الأجهزة التي يستخدمها الأشخاص ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول" الأمريكية، بحسب "سكاي ينوز".

وترفع العينة من الأداة بواسطة قطعة قطن خاصة وتوضع في محلول وترسل إلى المختبر ليتم تحليلها.

ووصل عدد الفحوصات اليومية في أمريكا إلى 300 فحص يومي، أي حوالي ضعف الفحوصات التي نفذت في شهر أبريل الماضي.