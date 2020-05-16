إيطاليا تعلن فتح المطاعم والمحال الاثنين المقبل وتكشف موعد الألعاب الرياضية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم، السبت، إعادة فتح المطاعم والمحال، المغلقة على خلفية تفشي فيروس "كورونا"، الاثنين المقبل، كاشفا موعد فتح المراكز الرياضية ودور السينما.

القاهرة- سبوتنيك. وقال كونتي، في خطاب نقلته وسائل الإعلام الإيطالية، أنه بدءا من الاثنين المقبل، سيعاد افتتاح المطاعم والمحال والحانات مع اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة".

وأعلن إعادة فتح صالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، والمراكز الرياضية في 26 يونيو/ حزيران المقبل، فيما يعاد افتتاح المسارح ودور السينما في 15 من الشهر نفسه.

وقال كونتي إن "المرحلة الأولى من إجراءات تخفيف الإغلاق آتت ثمارها، مما يمكن من المضي قدما بثقة وبحس من المسؤولية"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "منحنى تفشي الوباء قد يعاود الصعود، وقد تتخذ إجراءات إغلاق مجددا"، واصفا الخطوة بأنها "مخاطرة محسوبةلا بد من اتخاذها".

وتابع "لو انتظرنا اللقاح (لعلاج الفيروس) فلن نتمكن من أعادة فتح البلاد ثانية".

وسجلت إيطاليا أدنى معدل وفيات بسبب فيروس "كورونا"، منذ 9 مارس/ آذار الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد وفيات فيروس كورونا تراجع إلى 153 حالة السبت، مقابل 242 وفاة الجمعة، في أدنى حصيلة منذ التاسع من مارس. وأضافت الوكالة أن "الإصابات الجديدة زادت 875 حالة السبت، مقابل 789 الجمعة".