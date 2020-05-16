تسجيل
21:29 GMT16 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المجرة NGC 2623 في كوكبة السرطان بواسطة تلسكوب Hubble Space Telescope - والتي تبعد عن الأرض 250 مليون سنة ضوئية

    علماء يكشفون سر غرابة شكل المجرة "إكس" العملاقة... صورة

    © Photo / ESA/Hubble & NASA
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102714/46/1027144640_291:0:3687:1910_1200x675_80_0_0_b59e77c860b754d6a3bf822434a66234.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202005161045450629-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9/

    توصلت مجموعة من العلماء من أمريكا وجنوب أفريقيا إلى الأسباب التي تحدد شكل المجرى العملاقة "إكس" التي تبعد عن الكرة الأرضية حوالي 800 مليون سنة ضوئية.

    ومن خلال صورة التقطها المرصد الراديوي الجنوب أفريقي "ميركات"(MeerKAT)  الموجود شمالي العاصمة كيب تاون، والذي يتكوّن من 36 طبقا لاقطا، تمكن العلماء من فهم سرّ الشكل العجيب الذي تتخذه هذه المجرة في السماء.

    وتوصف المجرة "إكس" بأنها من المجرات الراديوية، وهي تتميز بإطلاق نفاثات إشعاعية قوية في نطاق موجات الراديو من الطيف الكهرومغناطيسي.

    ​مجرتنا (درب التبانة) تطلق أيضا نفاثات راديوية شبيهة، لكنها أقل كثافة من النفاثات الراديوية للمجرة "إكس" بفارق شاسع، بحسب ما نقله موقع "عمون".

    ويعد السبب الرئيسي لانطلاق تلك النفاثات الراديوية من المجرات هو الثقوب السوداء العملاقة الموجودة في مركزها، حيث تزدحم المادة بكثافة هائلة للدخول إلى الثقب الأسود، ويتسبب ذلك في انطلاق أشعة ذات سرعة قريبة من سرعة الضوء من أعلى وأسفل الثقب الأسود، مما يصنع زوجا من النفاثات العالية الطاقة.

    ومنذ اكتشافها قبل ستة عقود، شكلت المجرة الراديوية "إكس" سرا ألهب حماس العديد من الفرق البحثية.

    وتتخذ المجرة "إكس" شكل الحرف X في الإنجليزي، وتحتوي على زوجين من النفاثات الراديوية، لا زوجا واحدا كما هو معتاد في هذا النوع من المجرات: الأول طويل يصنع شكل حرف X، والثاني صغير جدا يصنع فقاعتين صغيرتين حول المجرة.

    وتراوحت الفرضيات السابقة التي شرحت ظاهرة هذه المجرة، بين كون المجرة تحتوي على ثقبين أسودين معا في مركزها يطلق كل منهما زوجا من النفاثات، أو أن الثقب الأسود في مركز المجرة قد عكس اتجاهه بشكل ما فأنشأ نفاثات راديوية جديدة إلى جوار القديمة الآخذة في التلاشي.

    لكن العلماء في الاكتشاف الجديد، ومن خلال "ميركات"، توصلوا لفرضية جديدة، وهي أن جزءا صغيرا من مادة النفاثات الراديوية الضخمة المنطلقة من الثقب الأسود، قد تراجع مع الزمن بسبب جاذبية المجرة له، فصنع فصين صغيرين حولها تاركا البقية لتنطلق في الفضاء بين المجرّي.

    وسيدخل هذا الاكتشاف كفاعل رئيس في مشروع هائل يسمى "خارطة تطور الكون" (EMU)، سيعمل خلاله المرصد الجنوب أفريقي على فحص 70 مليون مجرة راديوية، بهدف رسم أدق سيناريو ممكن لتطور الكون منذ لحظة الانفجار العظيم.

    انظر أيضا:

    العثور على مجرة فيها ثلاثة ثقوب سوداء كتلة الواحد منها تزيد عن 90 مليون شمس
    العلماء يلتقطون صورة للمجال المغناطيسي حول المجرة لأول مرة
    تعاون أمريكي أوروبي لحماية الأرض من أكبر رعب في المجرة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رسم غرافيتي لدعم الأطباء في مكافحة المرض الفيروس كوفيد -19، الذي يسببه فيروس كورونا، للفنانين ميخائيل وسيرغي يروفيف على أحد منازل مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو
    "شكرا لكم"...غرافيتي من القلب للممرضين في موسكو
    ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين
    ترامب يهدد بقطع العلاقات نهائيا مع الصين
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمى بعد كورونا
    الأرقام المتوقعة للركود الاقتصادي العالمي بعد كورونا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك