فتح تحقيق في الكونغرس بعد قرار ترامب إقالة مفتش عام وزارة الخارجية

فتح أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تحقيقا في قرار الرئيس، دونالد ترامب، إقالة المفتش العام لوزارة الخارجية، ستيف لينيك، متهمين الرئيس بتصعيد حربه على أي رقابة على إدارته.

وتساءلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون وأعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ، في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية، عن توقيت ودافع ما وصفوها "بالإقالة غير المسبوقة".

وقال إليوت إنجل رئيس اللجنة والسناتور بوب مينينديز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "نعارض تماما إقالة المفتشين العموم التي لها دوافع سياسية وتدمير الرئيس لهذه المناصب الحساسة".

وقال البيت الأبيض، أمس السبت، إن قرار الرئيس إقالة لينيك صدر بناء على توصية من وزير الخارجية مايك بومبيو.

وأصبح لينيك رابع مفتش عام يقيله ترامب منذ مطلع أبريل/ نيسان بعد تبرئة ساحته من المساءلة أمام مجلس الشيوخ في فبراير/ شباط.

وردا على سؤال عن التحقيق، قال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه "الوزير بومبيو أوصى بهذه الخطوة ووافق الرئيس ترامب".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية إقالة لينيك لكنه امتنع عن التعليق على تحقيق الديمقراطيين أو دور بومبيو في الإقالة.