إيران تؤجل فتح المزارات الدينية إلى بعد العيد

أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سعيد نمكي، إرجاء فتح أماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن نمكي قوله إنه "تم إرجاء فتح أماكن الزيارة الدينية والمراقد المقدسة لما بعد عيد الفطر السعيد بغية الحيلولة دون تقاطر المواطنين عليها وإيجاد الزحام في هذه الظروف التي يتوجب التزام التوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي الذكي".

وأشار نمكي إلى تزايد عدد الإصابات بكورونا في محافظات مثل محافظة خوزستان، وقال إنه في ظل جهود الكوادر الطبية نأمل أن نرى انحسار المرض في محافظة خوزستان الأسبوع المقبل.

وأضاف "قد تكون محافظات مثل لرستان وجهارمحال وبختياري وكهكيلوية وبوير أحمد والمحافظات الأخرى المجاورة لخوزستان عرضة لخطر انتشار كورونا".

وتابع "قمنا بمكافحة فيروس كورونا رغم الظروف العصيبة للغاية الناجمة عن الحظر والضغوط الدولية إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية الراهنة في البلاد".

وأضاف "تمكنّا من احتواء هذا المرض بفضل تضحيات الكوادر الطبية والتمريضية"، مشيرا إلى أن البلاد واجهت في بادئ الأمر نقص في الأدوات الصحية المستخدمة لمكافحة الفيروس مثل الكمامات والملابس الطبية الوقائية، لكنها استطاعت في غضون 50 يوما أن تتحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لهذه البضائع.