أوباما يجدد هجومه على ترامب بسبب إدارة أزمة كورونا

جدد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هجومه على إدارة دونالد ترامب بسبب طريقة تعاملها مع انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال أوباما، في كلمة وجهها عبر الإنترنت لخريجين جامعيين، إن "الوباء أظهر أن بعض المسؤولين لم يحاولوا حتى التظاهر بأنهم مسؤولون"، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وهذه هي المرة الثانية التي يوجه فيها أوباما انتقادا لإدارة ترامب خلال أيام قليلة.

In Virtual Speech To Black Graduates, Obama Says U.S. Lacks Leadership on Coronavirus https://t.co/ixf7HWq3Q4 — NPR Politics (@nprpolitics) May 16, 2020

​ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه "فوضى كارثية" في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي.

وقال أوباما، في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود، إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد.

وأضاف "كشف هذا الوباء، أكثر من أي شيء آخر، أن الكثير من المسؤولين يعرفون ما يفعلون. كثيرون بينهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم من يديرون دفة الأمور".

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس حتى الآن 89 ألفا، وهو العدد الأكبر في العالم.