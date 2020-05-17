اليونان تعيد فتح كنائسها أمام المصلين

توافد المصلون في اليونان على الكنائس لحضور القداديس، للمرة الأولى منذ أسابيع، بعد تخفيف القيود المفروضة على التجمعات العامة.

وفرضت البلاد الإغلاق العام لاحتواء تفشي فيروس كورنا، منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، ما اضطر المصلين للاحتفال بعيد الفصح بحسب التقويم الأرثوذكسي، في منازلهم.

Churches in Greece reopen to the faithful on May 17 https://t.co/PjajPzW5nn pic.twitter.com/8ER5gcJ7hk — Greekcitytimes (@greekcitytimes) May 13, 2020

​واتخذت بعض الكنائس، اليوم الأحد، بعض الإجراءات الوقائية لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبدأت الكنائس الحفاظ على مسافة مترين بين مقاعد المصلين، والتزمت بتنظيف الأيقونات الدينية بمناديل مطهرة بعد تقبيل المصلين للتماثيل.