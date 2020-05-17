من هو العالم المغربي الذي أشاد به ترامب لتطوير لقاح كورونا؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عن تسليم العالم المغربي، منصف السلاوي، منصب كبير المستشارين لعملية "Warp Speed" التي تهدف لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، فمن هو السلاوي؟.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، بالعالم الأمريكي من أصل مغربي منصف السلاوي، إلى جانب الجنرال الأمريكي غوستاف بيرنا وهما الرجلان اللذان يعتمد عليهما ترامب لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" المستجد.

وقال ترامب، إن الرجل يتمتع بخبرة عالية ومشهور عالميا في مجال المناعة، وذكر أن تجربة منصف السلاوي ترجع إلى 10 سنوات خلال عمله بالقطاع الخاص، وأشار أن "السلاوي يحظى بسمعة استثنائية في صناعة اللقاحات".

السلاوي وبحسب ما نشرته شبكة "سي إن إن" هو الرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة الأدوية العملاقة "غلاسكو سميث كلاين" وعمليات الأبحاث والتطوير العالمي فيها.

وطور السلاوي لقاحات للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء لدى الأطفال، وسرطان عنق الرحم، إضافةً إلى القوباء المنطقية.

وأقال السلاوي في ذلك: "لقد رأيت مؤخراً بيانات مبكرة لتجربة سريرية مع لقاح كورونا، وجعلتني هذه البيانات أشعر بالمزيد من الثقة بأنه ستكون لدينا القدرة على تقديم بضع مئات من الملايين من الجرعات بحلول نهاية عام 2020".