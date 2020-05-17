نتنياهو يقدم حكومة الوحدة الجديدة إلى الكنيست

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حكومة الوحدة الجديدة التي شكلها إلى الكنيست، اليوم الأحد، لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام بينما يستعد للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع لاتهامات تتعلق بالفساد.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات قانونية.

وبموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع بيني غانتس، منافسه الانتخابي السابق المنتمي للوسط زعيم حزب أزرق أبيض، سيتولى نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا ثم يسلم المنصب لغانتس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن الوزراء الجدد سيؤدون، ظهر اليوم، تصريح الولاء في هيئة الكنيست، إذا لم يطرأ أي تغيير.

وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأنه "من المتوقع أن تحظى الحكومة بأغلبية ساحقة وتنطلق في طريقها، وذلك وسط انتقادات واسعة من أوساط المعارضة في اليمين واليسار التي ترى فيها تحالفا لهدر الأموال والتستر على قضايا فساد خاصة تلك التي تلاحق رئيسها بنيامن نتنياهو وأيضا توليفة هدفها الأساسي تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية".