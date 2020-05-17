حيوان اللاما يتغلب على فيروسين قاتلين... هل يقضي على كورونا؟

أشارت تقارير إعلامية إلى أن حيوان اللاما قد يكون سلاحا بوجه فيروس "كورونا" من خلال المساهمة في تطوير لقاح باستخدام الأجسام المضادة في جسمه لمواجهة الفيروس، وخاصة بعد إثبات قدرته على التصدي لفيروس سارس و ميرز.

تمكن الباحثون من التوصل لقدرة اللاما على مقاومة فيروسات هذين المرضين، من خلال إجراء تجارب على أنثى لاما تدعى وينتر، وهي مقيمة في بلجيكا وتبلغ من العمر أربع سنوات، أثبتت مضاداتها قدرتها على الصمود بوجه فيروسات هذين المرضين.

وبحسب ما نشرت صحيفة " ذا غارديان" البريطانية، فإن دماء هذا الحيوان يمكن ان تحمي البشر من فيروس "كورونا"، حيث تحتوي أجساد اللاما على الأجسام المضادة الكبيرة مثل الموجودة في البشر، وبالإضافة لأجسام مضادة صغيرة يمكنها التسلل إلى الفراغات في البروتينات الفيروسية التي تعتبر متناهية الصغر للأجسام المضادة البشرية، وهو ما يساعدها على صد تهديد الفيروس.

ويستعد الباحثون لإجراء الاختبارات السريرية لمعرفة مدى قدرة هذه المضادات على الصمود بوجه كورونا.

In the hunt for a treatment for COVID-19, a llama named ‘Winter’ could be the key as it can produce smaller antibodies called nanobodies that appears to block the coronavirus https://t.co/6Lf6E5C0IH pic.twitter.com/QbyrSgIFdO — Reuters (@Reuters) May 6, 2020

يذكر بأن لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا المستجد، يتم العمل عليه في جامعة أكسفورد البريطانية، فعالية في منع مرض كوفيد 19، وذلك مع اختباره على ستة قرود.

وقال القائمون على الدراسة، في تقرير لهم، إنه تم تطعيم ستة قرود ريسوس باللقاح، وأوضحوا أن هذه القرود تعتبر نموذج جيد لمعرفة كيفية عمل الأدوية على البشر لأنها تشترك في غالبية جيناتها مع البشر.

وأفاد الباحثون أن بعض القرود على الأقل طورت أجساما مضادة للفيروس في غضون 14 يوما من تلقيها اللقاح، وكان لدى جميع الحيوانات الملقحة أدلة على وجود أجسام مضادة في غضون 28 يوما.