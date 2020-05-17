إيلون ماسك يكشف عن مدخراته في عملات البيتكوين

وغردت رولينغ قائلة :" يحاول الناس أن يشرحوا لي ما هي البيتكوين، وبصراحة، إنها مجموعة من بلاه بلاه بلاه".
— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020
وتابعت بقولها:" بارك الله كل واحد منكم حاول أن يشرح لي بجدية ماهو البيتكوين، أمور مثل هذه غريبة بالنسبة لي، لا أستطيع ولن أفهم البيتكوين أبدًا، لكني أحبكم لأنكم تظنون أنني أستطيع فهمها.
— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 15, 2020
ومن جانبه علق مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك على تغريدة شرح فيها ما هي عملات البيتكوين، وكشف أيضًا عن مقدار مدخراته فيها.
وكتب ماسك: "على الرغم من أن البنوك تصدر كميات كبيرة من المعروض النقدي، فإن العملة المشفرة تبدو أكثر موثوقية"، مضيفا أنه لا يزال يمتلك ربع بيتكوين فقط.
— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020
ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة سوق العملات الرقمية، فقد بلغت قيمة عملة "بيتكوين"، 9512.81 دولار.
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