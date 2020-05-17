إيلون ماسك يكشف عن مدخراته في عملات البيتكوين

قالت الكاتبة البريطانية جوان رولينغ ، مؤلفة سلسلة كتب هاري بوتر ، في تغريدة على "تويتر" إنها لا تثق بالعملات الرقمية ولا تفهم كيف تعمل.

وغردت رولينغ قائلة :" يحاول الناس أن يشرحوا لي ما هي البيتكوين، وبصراحة، إنها مجموعة من بلاه بلاه بلاه".

وتابعت بقولها:" بارك الله كل واحد منكم حاول أن يشرح لي بجدية ماهو البيتكوين، أمور مثل هذه غريبة بالنسبة لي، لا أستطيع ولن أفهم البيتكوين أبدًا، لكني أحبكم لأنكم تظنون أنني أستطيع فهمها.

ومن جانبه علق مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك على تغريدة شرح فيها ما هي عملات البيتكوين، وكشف أيضًا عن مقدار مدخراته فيها.

وكتب ماسك: "على الرغم من أن البنوك تصدر كميات كبيرة من المعروض النقدي، فإن العملة المشفرة تبدو أكثر موثوقية"، مضيفا أنه لا يزال يمتلك ربع بيتكوين فقط.

— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2020

ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة سوق العملات الرقمية، فقد بلغت قيمة عملة "بيتكوين"، 9512.81 دولار.