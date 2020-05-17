ماذا فعل الأطباء أمام سيارة رئيسة وزراء بلجيكا جعلها تشعر بالإحراج الشديد... فيديو

فوجئت رئيسة وزراء بلجيكا، صوفيا ويليامز، بما فعله الأطباء والطواقم الطبية أمام سيارتها، ما جعلها تشعر بالإحراج الشديد، وفقا لوسائل إعلام بلجيكية.

ونشرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية تقريرا حول ذلك المشهد الاستثنائي لاحتجاج الطواقم الطبية على إدارة الحكومة لأزمة تفشي جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وتعمد الطاقم الطبي لمستشفى "سانت بيتر" في مدينة بروكسل، كانت رئيسة الوزراء في زيارة له، الاصطفاف على الجانبين أمام سيارة رئيسة الوزراء، وعند مرور السيارة أداروا جميعا ظهورهم لها في إشارة للاحتجاج على سياسة إدارة حكومتها لأزمة كورونا.

While the Belgian Prime Minister @Sophie_Wilmes was visiting a hospital in Brussels today, hospital staff turned their backs to her car. Belgium has the highest per capita Covid death toll. The government failed completely. #FailedState 🇧🇪 #corona #COVIDー19 pic.twitter.com/98x3OJFM4F — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) May 16, 2020

​وتسعى بلجيكا أعلى عدد نسبة وفيات بفيروس كورونا بالنسبة لعدد السكان في العالم، ما وصفته تقارير بأنه "فشل كامل للحكومة".

وتعد تلك المستشفى محورية بالنسبة لأزمة كورونا، حيث عولج فيها أول مريض بـ"كوفيد 19" وكان يوجد بها الرقم الأكبر للإصابات.

ووصفت وسائل الإعلام البلجيكية ما فعله الأطباء البلجيكيين بأنه كان "حرس العار" المضاد لـ"حرس الشرف" الذي يقيمه الناس لتشريف الناجحين.

ورفض المتحدث باسم رئيسة الوزراء التعليق على تلك الواقعة، واكتفى بالقول إن هدف الحكومة هو دعم إدارة الأزمة، وبالتأكيد عدم زيادة صعوبة الأمرن مضفيا "لهذا علينا أحيانًا اتخاذ قرارات صعبة".