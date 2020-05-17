الرئيس الأفغاني ومنافسه يوقعان اتفاقا لتقاسم السلطة

وقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ورئيس الوزراء السابق، منافسه في انتخابات الرئاسة الأخيرة، عبد الله عبد الله، اليوم الأحد، اتفاقا لتقاسم السلطة.

ويعتبر الاتفاق نهاية لأشهر من الخلافات حول الاعتراف بالفوز الذي حققه غني بانتخابات الرئاسة.

The Political Agreement between President Ghani and Dr. Abdullah Abdullah has just been signed. Dr. Abdullah will lead the National Reconciliation High Council and members of his team will be included in the cabinet. Details will be aired shortly by RTA. pic.twitter.com/VZ95m5DfJq — Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) May 17, 2020

​وأعلن متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر (تويتر)، أنه "وقع الاتفاق السياسية بين الرئيس غني والدكتور عبد الله عبد الله، حيث سيقود الدكتور عبد الله المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، فيما سيتم ضم أفراد فريقه لمجلس الوزراء".