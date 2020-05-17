شمخاني: إيران مرفوعة الرأس في اختبار كورونا الصعب

قال علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، صباح اليوم الأحد 17 مايو/أيار، إن إيران مرفوعة الرأس في اختبار كورونا الصعب.

وأوضح شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت مرفوعة الرأس في الاختبار الصعب لفترة كورونا التي مررت بها البلاد.

وتابع شمخاني قائلا "اجتزنا اختبار كورونا من حيث البنية التحتية اللازمة لمواجهتها".

واستدرك المسؤول الإيراني قائلا "كما أن الشعب الإيراني العظيم حقق الشموخ، كما هو اعتاد دوما في المناورة الانسانية للتعاطف الإيماني".

وقال شمخاني: "يجدر بالمسؤولين في مختلف المستويات في البلاد إن يبادروا بدور ريادي للمساهمة شخصيا بتقديم المساعدة، من أجل مواصلة هذه التجربة المباركة في مرحلة ما بعد كورونا".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق 5 تريليونات تومان لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل في البلاد.

وقال وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني، محمد شريعتمداري، بحسب وكالة "إرنا"، "من أجل دعم الشرائح المتضررة من تفشي فيروس كورونا فقد تم تخصيص 5 تريليونات تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) لصندوق ضمان دعم العاطلين عن العمل".

وذكرت الوكالة أن تصريحات الوزير جائت خلال مراسم جرت عبر الفيديو كونفرانس لتدشين مشروع لتربية الأبقار بمقدار 10 الآف رأس في مدينة شيروان التابعة لمحافظة خراسان الشمالية شمال شرق إيران، قال شريعتمداري.