ووهان الصينية تضاعف عدد اختبارات فيروس كورونا يوميا

قالت هيئة الصحة المحلية اليوم الأحد إن مدينة ووهان التي نشأ فيها فيروس كورونا المستجد في الصين أجرت 222.675 اختبار حمض نووي في 16 مايو/ أيار وهو ما يقرب من الضعف مقارنة بيوم سابق.

وحسب "رويترز" بدأت ووهان حملة في 14 مايو/أيار للبحث عن حاملين للفيروس دون أعراض - الأشخاص المصابين ولكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض- بعد تأكيد نهاية الأسبوع الماضي عن أول مجموعة من عدوى COVID-19 منذ إطلاقها من الإغلاق الافتراضي في 8 أبريل/ نيسان.

كان عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في 16 مايو في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أكثر من 186.400 اختبار تم إجراؤها في 14-15 مايو، وكان أيضًا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة لبلدية ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير/ شباط.

وتجري ووهان الاختبار على أساس طوعي. ولا يحتاج السكان الذين تم اختبارهم مسبقًا إلى المشاركة في الحملة. وسيتم إخطار أولئك الذين لديهم نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن.

ولم يتم اكتشاف أي حالات مؤكدة مع أعراض في 14-16 مايو، على الرغم من أنه تم العثور على 28 حاملًا جديدًا دون أعراض، وفقًا لتقارير يومية نشرتها هيئة الصحة في ووهان.