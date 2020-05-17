إسرائيل تستأنف الدراسة في جميع مراحل التعليم

استأنفت إسرائيل، اليوم الأحد، الدراسة بجميع مراحل التعليم، بعد توقف دام نحو شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجهاز التعليمي عاد اليوم إلى العمل المنتظم بعد توقف دام شهرين بسبب أزمة الكورونا. وانتظمت الدراسة في جميع المدارس ابتداء من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية".

وتابعت "تتم الدراسة وفق تعليمات وزارة الصحة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الواقية".

وفي سياق آخر وفي أعقاب موجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة البقاء في غرفة مع مكيف هواء داخل الصف أو في فناء.

ويمكن أن يساعد فتح المدارس بدوام كامل مجددا الاقتصاد على مواجهة تداعيات أسابيع من إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، مما يعفي الآباء العاملين من البقاء في المنزل والعناية بأطفالهم، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقدم أكثر من 1.1 مليون شخص طلبات للحصول على إعانة بطالة في أعقاب أزمة الفيروس، وهو ما يوازي معدل بطالة نسبته 27 في المئة، ويشمل هذا الرقم الموظفين الذين أجبروا على أخذ إجازة بدون أجر وبعض العاملين لحسابهم الخاص وكذلك الذين فقدوا وظائفهم.

ودشنت سلطة المطارات الإسرائيلية مشروعا تجريبيا لمنطقة خالية من فيروس كورونا اليوم الخميس في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، على الرغم من أن الرحلات التجارية لا تزال معلقة إلى حد بعيد.