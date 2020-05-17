الهند تمدد إجراءات الإغلاق للمرة الثالثة

قررت الهند، اليوم الأحد، للمرة الثالثة، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد حتى نهاية مايو/ أيار الجاري.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وثيقة نشرتها وكالة "آسيا نيوز إنترناشونال" الهندية، صدرت عن الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات، فقد طلبت الأخيرة من حكومة الهند وحكومات الأقاليم استمرار العمل بتدابير الإغلاق المفروضة منذ 25 أذار/مارس حتى 31 أيار/مايو لاحتواء الوباء.

فيما نقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" عن مصادر رسمية أنه من المرجح السماح بتشغيل وسائل النقل العام وفتح المطاعم ومراكز التسوق وفق شروط محددة.

وتخفف الهند تدريجيا من تدابير الإغلاق العام الذي أعلنته في الخامس والعشرين من أذار/مارس في محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد، وقبل أسابيع لمحلات البيع بالتجزئة بالعودة للعمل بنصف قوتها مع اتخاذ احتياطات عدم انتقال العدوى.

ويقترب إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الهند من 2900، فيما توجد أكثر من 53 ألف حالة نشطة، وتعافى أكثر من 34 ألف من المرض، وفقا لأرقام وزارة الصحة.

وتجاوز عدد ضحايا الوباء 313 ألف شخص من بين إجمالي المصابين حول العالم الذي تجاوز عددهم 4.7 ملايين مصاب.