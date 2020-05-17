طهران تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة الاتفاق مع روسيا حول "استقالة الرئيس السوري"

كشف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "اتفاق بين روسيا وإيران على دفع الرئيس السوري، بشار الأسد، للاستقالة".

وقال عبد اللهيان، في تغريدة نشرها مساء أمس السبت، إن "الأسد رئيس سوريا الشرعي والقائد الكبير لمحاربة الإرهاب التكفيري في العالم العربي".

وأضاف أن "شائعة اتفاق إيران وروسيا حول استقالته كذبة كبرى ودعاية إعلامية أمريكية صهيونية"، مشددا على أن "طهران تدعم بقوة السيادة والوحدة الوطنية ووحدة الأراضي السورية".

وكانت بعض وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية زعمت وجود توصل روسيا وإيران لاتفاق بشأن دفع الرئيس بشار الأسد للاستقالة بهدف تسريع عملية التسوية السياسية للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.