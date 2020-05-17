وزير الصحة الأمريكي: لا زيادة في حالات كورونا في المناطق التي عادت للعمل

قال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، اليوم، الأحد، إن السلطات لم ترصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مناطق عادت بعض خدماتها للعمل لكنها ترى زيادة في بعض المناطق التي ظلت مغلقة.

وحسب "رويترز" قال أزار لشبكة (سي.إن.إن) "نرى أن في الأماكن التي عادت للعمل لا نشهد هذه الزيادة في الحالات... ما زلنا نرى زيادات في بعض المناطق التي ظلت مغلقة".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس السبت إن مليونا و435098 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بزيادة 22977 عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات زاد بواقع 1325 حالة إلى 87315.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الخامس عشر من مايو/ أيار مقارنة بالإحصاء السابق يوم الخميس.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.