ظريف يعلق على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتجهة لفنزويلا

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة.

طهران - سبوتنيك. وبحسب بيان للخارجية الإيرانية اليوم الأحد، قال ظريف "في رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".

وأضاف ظريف "يحق لإيران اتخاذ الإجراءات المناسبة والضرورية لمواجهة أي تهديد أمريكي في إي مكان في العالم".

وبحسب البيان "وعقب إرسال ظريف الرسالة استدعى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي السفير السويسري الراعي للمصالح الأمريكية في إيران إلى الخارجية الإيرانية، ودعا من خلاله الحكومة الأمريكية إلى عدم تهديد أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية".

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وقال المسؤول، بحسب "رويترز"، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن واشنطن على "درجة كبيرة من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

ووفقا لبيانات تتبع السفن من ريفينتيف أيكون، أمس الأربعاء، فقد أبحرت ناقلة واحدة على الأقل جرى تحميلها بالوقود من ميناء إيراني صوب فنزويلا، الأمر الذي قد يساعد البلد على تخفيف النقص الشديد في الوقود.

وبحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس، يوم أمس الأربعاء، بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس/ آذار، في ميناء بندر عباس الإيراني.