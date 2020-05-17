إيران تفاجئ الجميع وتعلن عبور 4 ناقلات نفط مضيق جبل طارق

عبرت ناقلة النفط "فاكسون"، التي تحمل المشتقات النفطية الإيرانية ظهر اليوم الأحد مضيق جبل طارق باتجاه أمريكا الجنوبية، وفق بيانات متابعة خطوط الملاحة البحرية.

وحسب وكالة "فارس" للأنباء، فإن "هذه الناقلة تعد الرابعة بعد ناقلات "فورتشون" و"بتونيا" و"فورست" والتي تحمل شحنة من البنزين أو الديزل الإيراني تعبر مضيق جبل طارق، وهي متجهة على الأرجح نحو فنزويلا حسب ما نقلت الوكالة عن وسائل إعلام غربية.

ولفتت "فارس" إلى أن ناقلة خامسة هي السفينة "كلاول"، عبرت في غضون الأيام الماضية قناة السويس باتجاه مضيق جبل طارق للوصول إلى أمريكا اللاتينية، مشيرة إلى أن "أيا من هذه الناقلات لم تغلق أنظمتها لتحديد المواقع GPS، خلافا للأسلوب المتبع في تصدير النفط والمشتقات النفطية أثناء ظروف الحظر".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اعتبر أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة، موجها رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: تهديدات أميركا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".