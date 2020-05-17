بومبيو: الرئيس الأفغاني ومنافسه أضاعا وقت طويلا قبل التوصل لـ"اتفاق تقاسم السلطة"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه يرحب بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة ينهي حالة جمود سياسي استمرت عدة أشهر في أفغانستان.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن بومبيو انتقد الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله، لإضاعة وقت طويل قبل التوصل للاتفاق.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "بومبيو أشار إلى شعوره بالأسف على الوقت الذي تم إهداره أثناء الجمود السياسي"، مضيفة: "بومبيو كرر القول بأن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت هي التوصل لتسوية سياسية لإنهاء النزاع، كما رحب بالتزام الزعيمين بالعمل فورا لدعم الدخول سريعا في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية".

وفي مطلع الشهر الجاري، كتب عبد الله عبد الله، الذي كان يتولى منصب "الرئيس التنفيذي" لأفغانستان، سابقا، في تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر": "يسعدني أن أؤكد للشعب الافغاني أن الجهود التي بذلتها الشخصيات الوطنية المحترمة لحل الأزمة السياسية قد أثمرت. لقد أحرزنا تقدما في المفاوضات وتوصلنا إلى اتفاق مبدئي حول مجموعة من المبادئ. العمل على التفاصيل جارية للانتهاء من الاتفاق".

وأضاف "نأمل في الانتهاء من الاتفاق السياسي في أقرب وقت حتى نتمكن من إيلاء اهتمام تام لمعالجة وباء كورونا، وضمان سلام عادل وكريم ودائم ، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية بروح الوحدة الوطنية والتضامن".

وشغل عبد الله سابقًا، منصب "الرئيس التنفيذي" لأفغانستان، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع غني، لكنه خسر هذا المنصب بعد الانتخابات الرئاسية، التي نُظمت العام الماضي، وفاز بها غني وسط مزاعم بالتزوير.