خامنئي يتعهد بطرد الأمريكيين من سوريا والعراق

تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم، الأحد، بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق، ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم".

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع طلاب جامعيين عبر الفيديو، إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أنه "بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا"، مشددا على أنه سيتم طردهم من هذين البلدين.

واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة"، مصرحا بأن "الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".

وأعلنت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، عن استدعاء السفير السويسري في طهران (راعي المصالح الأمريكية) لتحذير أمريكا من "مغبة عرقلة حركة أي ناقلة نفط إيرانية في المياه الدولية".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا غير قانونية وخطيرة وشكل من أشكال القرصنة. وقال في رسالة تحذيرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترش ردا على تهديدات أمريكا لناقلات النفط الإيرانية المتوجهة لفنزويلا: "تهديدات أمريكا غير قانونية وخطيرة وهي شكل من أشكال القرصنة وخطر كبير للسلام والأمن الدوليين".