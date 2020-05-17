البرلمان الإيراني: علاقاتنا مع سوريا استراتيجية

أكد مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون السياسية، حسين أمير عبد اللهيان، أن علاقة بلاده مع سوريا استراتيجية وحضور المستشارين الإيرانيين في هذا البلد جاء بدعوة رسمية من دمشق.

طهران- سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، اليوم، الأحد في مقابلة مع قناة "العالم" الإيراينة: "سنبقى في سوريا ما دامت الحكومة السورية تطلب هذا الأمر".

وحول أمريكا، قال عبد اللهيان: "أمريكا مارست الكثير من الضغوط على إيران دون تحقيق أهدافها".

وكان عبد اللهيان، قد نفى الأسبوع الماضي صحة ادعاءات حول "اتفاق طهران وموسكو على إبعاد رأس النظام السوري بشار الأسد عن الحكم".

ووصف عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بشار الأسد بأنه "الرئيس الشرعي لسوريا"، مضيفا "اتفاق روسيا وإيران على إبعاده كذبة كبيرة، ولعبة من ألاعيب الإعلام الصهيوني".

كذلك نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأسبوع الماضي، ادعاءات تقول بأن الدول الراعية لمحادثات أستانة (روسيا وتركيا وإيران) اتفقت على قرارات تتعلق بمستقبل سوريا.