خامنئي: حكومة "حزب الله الفتية" هي العلاج لمشاكل إيران

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن ما وصفها بـ"حكومة حزب الله" من الكوادر الشابة، هي "العلاج" لمشاكل إيران.

وووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإن خامنئي أكد خلال اجتماعه عبر خدمة الإنترنت مع عدد من الطلاب الجامعيين، مساء اليوم الأحد، أن"حكومة حزب الله الفتية هي العلاج لمشاكل البلاد، لكن هذا لا يعني أن يكون رئيس هذه الحكومة شابًا في الثلاثينيات من عمره، بل يعني أن الحكومة يجب أن تكون حديثة، ومبتهجة، وجاهزة، وفي سن العمل والجهد".

وأضاف خامنئي أن "المطالب لا تتحقق إلا بالاحتجاج، لكنه يجب ألا ندع هذه الاحتجاجات تتطور للاحتجاج على النظام الإسلامي، لأن العدو يعمل على تصوير الاحتجاجات في إيران على أنها تحريض ضد النظام، بل الاحتجاج يجب أن يكون عن طريق تقديم اقتراح أو حل مقبول".

تعهد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بطرد القوات الأمريكية من سوريا والعراق، ردا على "إشعال الولايات المتحدة للحروب ودعمها للإرهاب والظلم".

وقال خامنئي إن "سلوك أمريكا طويل الأمد، وإشعالها للحروب، ومساندتها الحكومات سيئة السمعة، وتنميتها للإرهاب، ودعمها اللامحدود للظلم وهذا النوع من الممارسات أدى إلى نبذها في جزء كبير من العالم".

وأضاف أنه "بالطبع لا بقاء للأمريكيين في العراق و سوريا"، مشددا على أنه سيتم طردهم من هذين البلدين.

واعتبر القائد الأعلى في إيران أن "المجتمع والنظام الأمريكي لم يعد جذابا لدى الكثيرين بل باتت أمريكا منبوذة"، مصرحا بأن "الجمهورية الإسلامية تخوض صراعا عظيما مع جبهة الظلم والاستكبار".