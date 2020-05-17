تحطم طائرة لفريق الاستعراضات بسلاح الجو الكندي

تحطمت طائرة تابعة لفريق الاستعراضات بسلاح الجو الكندي، بينما لم يتم تحديد حالة الطيار، الذي تمكن من القفز قبل تحطم الطائرة.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أن طائرة من فريق "سنوبيردز" الاستعراضي التابع لسلاح الجو الكندي تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها، اليوم الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة الكندية إن الطائرة أقلعت من مطار في كاملوبس بمنطقة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي بعد أن قفز الطيار منها.

ولفتت إلى أن الحادث وقع على بعد نحو 320 كيلومترا من فانكوفر وأنه لم يتم الكشف عن حالة الطيار.