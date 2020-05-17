بومبيو يحذر الصين من الاحتكاك بالصحفيين الأمريكيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، أنه على علم بأن الحكومة الصينية هددت بالتدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين المتواجدين في هونغ كونغ.

وبحسب وكالة "رويترز" قال بومبيو في بيان رسمي، إن أي قرار من شأن التأثير على استقلالية هونغ كونغ، يمكن أن يؤثر على تقييم الولايات المتحدة لحالة المدينة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "هؤلاء الصحفيون أعضاء في صحافة حرة، وليسوا كوادر دعاية، وتقاريرهم القيمة تبلغ المواطنين الصينيين والعالم".

أعادت بريطانيا السادة على هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، ووُعد الإقليم "بدرجة عالية من الحكم الذاتي" لمدة 50 عامًا، وهو ما شكل أساس الوضع الخاص للإقليم بموجب القانون الأمريكي.

أعلن بومبيو في 6 مايو/ آيار أن وزارة الخارجية تؤجل تقريرًا إلى الكونغرس لتقييم ما إذا كانت هونغ كونغ تتمتع باستقلالية كافية من الصين، لمواصلة تلقي الإقليم معاملة خاصة من الولايات المتحدة.

وقال في ذلك الوقت إن التأخير كان للسماح للتقرير بمحاسبة أي أعمال قد تفكر فيها بكين في الفترة التي سبقت المؤتمر الشعبي الوطني للصين في 22 مايو/ آيار.

تصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في الأسابيع الأخيرة، حيث اشتكى بومبيو والرئيس دونالد ترامب من طريقة تعامل الصين المبكرة مع تفشي فيروس كورونا المستجد.