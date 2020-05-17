ترامب يهاجم أوباما بشدة ويصفه بأنه كان رئيسا غير مؤهل لحكم البلاد

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلفه السابق باراك أوباما واصفا إدارته بأنها "الأكثر فسادا في تاريخ أمريكا".

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، "لقد تحولت إدارة أوباما إلى واحدة من أكثر الإدارات فسادا وعجزا في تاريخ الولايات المتحدة. تذكروا وهو وجو النائم (جو بايدن) سبب وجودي هنا".

وزاد ترامب في هجومه على سلفه السابق، في حديث أمام البيت الأبيض نقلته شبكة سي إن إن، حيث قال "اسمعوا، هو كان رئيسا غير مؤهل، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه كان غير مؤهل على الإطلاق".

The Obama Administration is turning out to be one of the most corrupt and incompetent in U.S. history. Remember, he and Sleepy Joe are the reasons I am in the White House!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

وتعود أسباب الهجوم الأخير من الرئيس الأمريكي على سلفه السابق أوباما بعدما سربت وسائل إعلام أمريكية، مكالمة هاتفية لأوباما يتهم فيها الإدارة الحالية بالفساد، ويقول إنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه "فوضى كارثية" في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي.

وقال أوباما في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد.

"In other words, the Obama-Biden paper packet was superseded by a President Trump-style pandemic preparedness response plan." - @PressSec pic.twitter.com/2GD3JkVUId — Elizabeth Harrington (@LizRNC) May 14, 2020

لكن أوباما والرئيس الحالي تبادلا التصريحات مؤخرا، مما حدا بترامب لاتهامه ومساعديه بالضلوع في جهود إجرامية لتقويض رئاسته.

ووصف ترامب ذلك في تغريدة على تويتر الأسبوع الماضي بأنه "أكبر جريمة سياسية على الإطلاق في التاريخ الأمريكي".

ويوجد في الولايات المتحدة ما يقارب مليون ونصف المليون مصاب، كما قاربت الوفيات على 90 ألف حالة وفاة كأعلى معدل عالميا.