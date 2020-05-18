تراجع ملحوظ لوفيات كورونا في الولايات المتحدة وترامب سعيد بالإحصائيات

تراجعت أعداد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وباء (كوفيد-19)، لتسجل انخفاضا بأكثر من 400 حالة عن يوم السبت، وما يقارب ألف حالة عن الأيام السابقة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز، في بيان، إن أعداد الوفيات تراجعت في الولايات المتحدة لتسجل 820 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويمثل إعلان الجامعة المتخصصة في إحصائيات إصابات فيروس كورونا عالميا بارقة أمل للولايات المتحدة التي أحصت يوم السبت 1237 وفاة، فيما سجلت الجمعة 1680 والخميس 1800 وفاة من جراء فيروس كورونا، وقد تواصل تراجع الرقم الإجمالي منذ ذلك الحين.

Coronavirus: les Etats-Unis ont enregistré 820 nouveaux décès ces dernières 24 h, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 10 mai, selon l'université Johns Hopkins #AFP pic.twitter.com/GWECUgiFGQ — Agence France-Presse (@afpfr) May 18, 2020

ترامب سعيد بتراجع الوفيات

وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التراجع الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد بالفترة الأخيرة.

وكتب ترامب على صفحته الرسمية في "تويتر": "تشهد الإصابات بفيروس كورونا تراجعا كبيرا في كل أراضي الولايات المتحدة باستثناءات نادرة.. أنباء جيدة جدا بالفعل!".

The number of Coronavirus cases is strongly trending downward throughout the United States, with few exceptions. Very good news, indeed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 17, 2020

وتأتي تعليقات ترامب في ظل حرب كلامية دائرة بينه وسلفه السابق أوباما بعدما سربت وسائل إعلام أمريكية، مكالمة هاتفية لأوباما يتهم فيها الإدارة الحالية بالفساد، ويقول إنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.

ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه "فوضى كارثية" في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي.

وقال أوباما في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد.

لكن أوباما والرئيس الحالي تبادلا التصريحات مؤخرا، مما حدا بترامب لاتهامه ومساعديه بالضلوع في جهود إجرامية لتقويض رئاسته.

ووصف ترامب ذلك في تغريدة على تويتر الأسبوع الماضي بأنه "أكبر جريمة سياسية على الإطلاق في التاريخ الأمريكي".

وقال أيضا في حديث أمام البيت الأبيض، "اسمعوا، هو كان رئيسا غير مؤهل، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه كان غير مؤهل على الإطلاق".

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكبر تضررا من وباء كوفيد 19 حيث سجلت حت الآن، مليون 486 ألف إصابة واقتربت من 90 ألف وفاة.