حاكم ولاية نيويورك يجري اختبار كورونا على شاشة التلفزيون

أجرى حاكم نيويورك أندرو كومو، اختبارا لـ للكشف عن فيروس كورونا مباشرة على شاشة التلفزيون، أمس الأحد، لإظهار مدى سرعة وسهولة العملية ولتشجيع الناس على إجراء الاختبار.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" للأنباء، قال كومو في مؤتمر صحفي: "لا يوجد شيء في هذا الاختبار يمكن أن يخيف الناس من عدم إجراء هذا الاختبار. إنه سريع وسهل".

وأضاف كومو بعدما قامت الدكتورة إليزابيث دوفورت، وهي تضع قناعا وقفازين، بأخذ مسحة أنف لإجراء اختبار فيروس كورونا: "عليكم أن تكونوا أذكياء ومتحدين ومنضبطين. عليكم أن تحبوا أنفسكم وعائلاتكم وسكان نيويورك".

وتابع ممازحا: "إذا لم أكن هنا غدا، فهذا يعني أنني مصاب بالفيروس"، لافتا إلى أنه خضع للاختبار مرات عدة في السابق لكنها المرة الأولى التي يقوم بها أمام الجمهور.

ولفت المسؤول إلى أن معايير الخضوع للاختبار لا تشمل فقط الأشخاص الذين يظهرون أعراضا مشابهة لأعراض الأنفلونزا بل أيضا الأشخاص الذين يعودون إلى العمل والعاملين في المجال الطبي والتمريض والذين تواصلوا مع شخص مريض.

ووفقا له، تستغرق مدة ظهور نتائج الاختبار يومًا أو أكثر.

وقال كومو إنه يوجد في نيويورك، مركز بؤرة تفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، أكثر من 700 مركز اختبار في جميع أنحاء الولاية وتقوم بأكثر من 40 ألف اختبار يوميا.