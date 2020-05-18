"المنطقة بحاجة لذلك"... أول رد رسمي من إيران على أنباء طلب ولي العهد السعودي

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التوسط بين طهران والرياض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إننا لم نتسلم شيئا محددا في هذا الصدد إلا أن ما سمعناه هو أخبار إعلامية حيث طلب ذلك لتحسين الأجواء"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف موسوي: "لقد أعلنا من قبل بأن إيران على استعداد للحوار وإزالة سوء الفهم مع السعودية سواء عبر وسطاء أو من دون وسطاء"، مؤكدا أن "المنطقة بحاجة إلى أن تتجه في هذا المسار وإن قرروا التوجه في هذا المسار فإن أحضان إيران مفتوحة".

وأعلنت إيران، الشهر الماضي، استعدادها الجلوس على طاولة تفاوض واحدة مع دول الجوار، خاصة الدول الخليجية، في ظل التوترات الأخيرة الواقعة بينهما، وفشل كافة المحاولات العربية والدولية لتقريب وجهات النظر.

وجاءت الدعوة الإيرانية هذه المرة، في ظل إعلان طهران على لسان وزارة الخارجية رفضها لوجود القوات الأمريكية في منطقة الخليج، معتبرة إياها مصدرا لزعزعة الأمن والاستقرار.