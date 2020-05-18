يعبرون عن محبتهم بإسلوب فريد من نوعه... وقفة تضامنية في إسبانيا... فيديو

تعتبر إسبانيا من الدول التي سجلت أعدادا كبيرة من إصابات كورونا، ولكن وبعودة الحياة إلى مجاريها، قامت مجموعة من الأشخاص بوقفة تضامنية عبر الانترنت تعبيرا عن حبهم.