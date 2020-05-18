إيطاليا تعيد فتح المحلات والمطاعم بعد 10 أسابيع من الإغلاق

بدأ، اليوم، في إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها السلطات قبل عشرة أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات أنه سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والحانات وصالونات التجميل إعادة فتح أبوابها، كما بدأت الكنائس في استئناف إقامة الصلوات والقداسات، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

​ويلزم على المؤسسات والمشاريع التجارية التي تعيد فتح أبوابها أن تطبيق نظام تعقيم مشددا، كما لن تسمح المطاعم إلا لأفراد العائلة الواحدة أن يجلسوا معا، كما ستطبق صالونات التجميل نظام الحجز المسبق.