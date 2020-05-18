الرئيس الصيني يتعهد بتوفير اللقاح المضاد لوباء "كورونا"

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الاثنين، إن بلاده "تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا".

وقال جين بينغ، خلال كلمة في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية منظمة الصحة العالمية عبر الفيديو، إن "منظمة الصحة العالمية يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا".

ودعا إلى "تضامن دولي في مواجهة جائحة كورونا"، كما حث على "توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الأفريقية" في مواجهة الفيروس.

وأضاف الرئيس الصيني أن بلاده "ستخصص 2 مليار دولار لمساعدة الدول الأخرى التي تعاني من تفشي وباء كورونا"، لافتًا إلى أن بكين ستوفر اللقاح إلى كل العالم عندما يتم إنتاجه.

وتابع: "تلك ليست المرة الأولى والأخيرة التي ستطرق بابنا جائحة مثل كورونا".