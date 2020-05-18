الخارجية الأمريكية عن تشكيل الحكومة الإسرائيلية: محظوظون للغاية بمثل هؤلاء الشركاء الأقوياء

نشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تغريدة عبّر فيها عن ترحيب كبير بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، واصفا إياها بالحليف القوي.

وجاء في التغريدة: نرحب ترحيبًا جمًا بإعلان تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. محظوظون للغاية لأن لدينا مثل هؤلاء الشركاء الأقوياء وذوي الخبرة في القدس، وسنعمل معاً لتعزيز أمن وازدهار شعوبنا".

RT @SecPompeo: نرحب ترحيباً جماً بإعلان تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. محظوظون للغاية لأن لدينا مثل هؤلاء الشركاء الأقوياء وذوي الخبرة في القدس، وسنعمل معاً لتعزيز أمن وازدهار شعوبنا. pic.twitter.com/3UITuizuUk — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 18, 2020

و​صدق الكنيست الإسرائيلي، يوم أمس الأحد، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم تشكيلها نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، وزعيم تحالف "أزرق-أبيض"، بيني غانتس.

وصوت 73 عضوا في الكنيست، خلال اجتماع له، لصالح المصادقة على الحكومة الائتلافية الـ35 لإسرائيل، مقابل معارضة 46 نائبا.

وقال بنيامين نتنياهو، أمام البرلمان إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، متعهدا المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.