مدارس فرنسية تعيد إغلاق أبوابها بعد الكشف عن إصابات جديدة بكورونا بين طلابها

قررت ثماني مدارس فرنسية إغلاق أبوابها مجددا، اليوم الاثنين، بعد أن أظهرت فحوص أجريت للطلاب وجود إصابات بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إعادة فتح الفصول الدراسية في بعض مدن البلاد.

واتخذت المدارس التي تقع في مدينة روبايكس شمالي فرنسا، على الحدود البلجيكية قرارها بعد الكشف عن نحو 70 إصابة في المدارس الفرنسية منذ استئناف الدروس للتلاميذ الأسبوع الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية.

​وقال مسؤولون محليون إن المدارس أغلقت "كإجراء وقائي"، بينما يحاول المحققون تحديد هوية الأطفال الذين كانوا على اتصال مع طفل في أحد المدارس، تبين أنه مصاب بالفيروس.

وذكرت الوكالة أنه تم الإبلاغ في البداية عن إغلاق سبع مدارس، لكن السلطات المحلية قال في وقت لاحق إن مدرسة ثامنة أغلقت أيضًا.

وقالت السلطات إن معظم المدارس المتضررة ستتمكن من إعادة فتح أبوابها بحلول 25 مايو الجاري، في وقت تمضي فرنسا قدماً في خطواتها لإعادة فتح المدارس العامة، على الرغم من قلق الآباء.

وقد تم السماح بإعادة فتح نحو 40 ألف مدرسة وحضانة وروضة أطفال الأسبوع الماضي في فرنسا، على الرغم من أن الحضور لم يكن إلزامياً.

وحضر نحو ثلث التلاميذ إلى المدراس، أي ما يقدر بنحو مليون و400 ألف طفل، فيما فضل آخرون الاستمرار في التعلم عن بعد من المنازل.

وسجلت فرنسا حتى الآن أكثر من 28 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد نحو 180 ألف إصابة.