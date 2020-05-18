أمريكية تبلغ من العمر 108 أعوام تهزم كورونا خلال أسبوع واحد

هزمت امرأة تبلغ من العمر 108 أعوام، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مرض "كوفيد -19" في غضون أسبوع واحد فقط.

ووفقا لمجلة "بيبول" الأمريكية الأسبوعية أصيبت المتقاعدة سيلفيا جولدشول من ولاية نيوجيرسي الأمريكية بفيروس كورونا المستجد في دار لرعاية المسنين، حيث تم نقلها على الفور إلى مركز طبي وقاموا بإبلاغ ابنة أختها.

وبعد بضعة أيام، اتصل الأطباء بالفتاة وأكدوا أن جولدشال قد شفيت تمامًا من الفيروس، واستردت عافيتها.

ومن جانبها كشفت سيلفيا سر تعافيها السريع وقالت: "لقد هزمت المرض لأنني كنت مصرة على البقاء على قيد الحياة".

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 14, 2020

وفي يوم الخميس الماضي 14 أيار/ مايو، هنأ فيل مورفي، حاكم ولاية نيو جيرسي سيلفيا على تعافيها من فيروس كورونا وتمنى لها دوام الصحة، وقال: "لقد أظهرت ثباتًا هائلًا، لدينا جميعًا ما نتعلمه منها".