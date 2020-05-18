رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من "كورونا"

أكد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، أن بلاده لم تحقق انتصارا ساحقا على وباء "كوفيد-19"، محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى.

وقال مون، في كلمة له خلال اجتماع لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، اليوم الاثنين "لم نصل لانتصار ساحق بعد ضد وباء (كوفيد-19)، وهناك مواطن عدوى متوطنة، وإذا لم نأت بحل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا"، وذلك بحسب وكالة "يونهاب".

وأضاف "في هذا العام، نخطط لتوفير 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لدعم الدول التي تعاني من (كوفيد-19)".

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة عقب تفش صغير ولكن متزايد تركز في الملاهي الليلية في العاصمة سيول.

وجاء هذا التفشي بعد أن كانت كوريا الجنوبية قد خففت بعض قيود التباعد الاجتماعي وسعيها لإعادة فتح المدارس والمتاجر بشكل كامل.

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.

وقالت سلطات الصحة العامة إنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و65 شخصا.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت حالة وفاة واحدة جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 263 حالة.