لأول مرة منذ 9 أبريل... سعر خام برنت يتجاوز 35 دولارا 

أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ 35 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 أبريل/نيسان.

وبحلول الساعة 17.36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر تموز/ يوليو بنسبة 7.75% إلى 35.02 دولار للبرميل.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر تموز / يوليو بنسبة 9.52% لتصل إلى 32.33 دولار للبرميل،

فيما ارتفعت عقود شهر حزيران / يونيو لخام غرب تكساس الوسيط التي تنتهي في 19 أيار / مايو بنسبة 10.67% لتصل إلى 32.57 دولار.

وشهدت أسعار النفط تراجعا تاريخيا، الشهر الماضي، وعند مرحلة ما، تراجع الخام الأمريكي إلى النطاق السالب، وهبط خام "برنت" إلى قرابة 20 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 2002.